TWICE、日本初のスタジアム公演詳細発表！ | RBB TODAY

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TWICE、日本初のスタジアム公演詳細発表！

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TWICE、日本初のスタジアム公演詳細発表！
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　TWICEがワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN」の詳細を発表した。

　同ツアー公演は、味の素スタジアム（東京）、ヤンマースタジアム長居（大阪）にて、計4日間開催。TWICEは韓国発のガールズグループで初めてスタジアム単独公演を開催するアーティストとなる。チケットは全席指定で13,000円。アリーナ席保証のアップグレードチケットも追加料金10,000円で販売される。

　チケットの先行販売はファンクラブ会員向けに実施中。販売スケジュールは下記の通り。

【公演概要】
・2023年5月13日（土）大阪・ヤンマースタジアム長居　開場15:30　開演17:30
・2023年5月14日（日）大阪・ヤンマースタジアム長居　開場14:00　開演16:00
・2023年5月20日（土）東京・味の素スタジアム　開場16:00　開演18:00
・2023年5月21日（日）東京・味の素スタジアム　開場15:00　開演17:00

【チケット受付情報】
・最速先行（ONCE JAPAN+長期会員先行）2023年02月25日（土）PM12:00～3月5日（日）23:59
・2次先行（W会員先行）2023年03月06日（月）PM12:00～3月12日（日）23:59
・3次先行（ONCE JAPAN会員/海外在住ONCEJAPAN先行）2023年03月13日（月）PM12:00～3月19日（日）23:59
・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）2023年03月20日（月）PM12:00～3月26日（日）23:59
《KT》
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