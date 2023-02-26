TWICE、日本初のスタジアム公演詳細発表！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース TWICEがワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN」の詳細を発表した。 同ツアー公演は、味の素スタジアム（東京）、ヤンマースタジアム長居（大阪）にて、計4日間開催。TWICEは韓国発のガールズグループで初めてスタジアム単独公演を開催するアーティストとなる。チケットは全席指定で13,000円。アリーナ席保証のアップグレードチケットも追加料金10,000円で販売される。 チケットの先行販売はファンクラブ会員向けに実施中。販売スケジュールは下記の通り。【公演概要】・2023年5月13日（土）大阪・ヤンマースタジアム長居 開場15:30 開演17:30・2023年5月14日（日）大阪・ヤンマースタジアム長居 開場14:00 開演16:00・2023年5月20日（土）東京・味の素スタジアム 開場16:00 開演18:00・2023年5月21日（日）東京・味の素スタジアム 開場15:00 開演17:00【チケット受付情報】・最速先行（ONCE JAPAN+長期会員先行）2023年02月25日（土）PM12:00～3月5日（日）23:59・2次先行（W会員先行）2023年03月06日（月）PM12:00～3月12日（日）23:59・3次先行（ONCE JAPAN会員/海外在住ONCEJAPAN先行）2023年03月13日（月）PM12:00～3月19日（日）23:59・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）2023年03月20日（月）PM12:00～3月26日（日）23:59