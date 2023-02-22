SHIBUYA109渋谷店、春のニューオープン＆リニューアル！ | RBB TODAY

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SHIBUYA109渋谷店、春のニューオープン＆リニューアル！

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　SHIBUYA109渋谷店は、2月下旬から4月下旬にかけて、新店舗・リニューアル店舗・ポップアップ店舗の計18店舗を順次オープンする。

　レディスファッションの新店舗「épine」「OLIVE desOLIVE」がオープンするほか、「dazzlin」「Án MILLE」「BUBBLES」をはじめとした既存店、バッグ専門店等がリニューアルオープンする。飲食店では、ピザレストラン「PIZZANISTA! SHIBUYA」が8Fにオープン。国内商業施設への出店は初だ。

　春の改装を記念して、3月4日、3月5日の2日間、施設店頭イベントスペースにてリニューアルキャンペーンイベントを実施する。

【SHIBUYA109渋谷店　春のリニューアル】※日付はオープン日
・dazzlin（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー／雑貨）3月3日（金）
・GALET'S（シューズ／バッグ／雑貨）3月17日（金）
・amr.（レディスファッション／シューズ／バッグ）3月3日（金）
・Án MILLE（レディスファッション）3月3日（金）
・épine（レディスファッション／シューズ／バッグ）3月3日（金）
・mieya mieya（レディスファッション／アクセサリー）3月3日（金）
・EPIMI ÉPIMMY（レディスファッション）3月15日（水）
・Fickle Bebe（フィクルべべ レディスファッション）3月15日（水）
・ACLENT（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー／雑貨）3月24日（金）
・yourmle（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）3月24日（金）
・one after another NICE CLAUP（レディスファッション）4月下旬
・OLIVE des OLIVE（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー／雑貨）4月下旬
・Honey Cinnamon（レディスファッション）2月23日（木）
・BUBBLES（レディスファッション）3月3日（金）
・MAJESTIC LEGON（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）4月下旬
・VOLCAN&APHRODITE（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）2月23日（木）
・.KOM（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）2月25日（土）
・PIZZANISTA! SHIBUYA（カフェレストラン）3月3日（金）
《KT》
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