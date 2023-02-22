SHIBUYA109渋谷店、春のニューオープン＆リニューアル！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース SHIBUYA109渋谷店は、2月下旬から4月下旬にかけて、新店舗・リニューアル店舗・ポップアップ店舗の計18店舗を順次オープンする。 レディスファッションの新店舗「épine」「OLIVE desOLIVE」がオープンするほか、「dazzlin」「Án MILLE」「BUBBLES」をはじめとした既存店、バッグ専門店等がリニューアルオープンする。飲食店では、ピザレストラン「PIZZANISTA! SHIBUYA」が8Fにオープン。国内商業施設への出店は初だ。 春の改装を記念して、3月4日、3月5日の2日間、施設店頭イベントスペースにてリニューアルキャンペーンイベントを実施する。【SHIBUYA109渋谷店 春のリニューアル】※日付はオープン日・dazzlin（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー／雑貨）3月3日（金）・GALET'S（シューズ／バッグ／雑貨）3月17日（金）・amr.（レディスファッション／シューズ／バッグ）3月3日（金）・Án MILLE（レディスファッション）3月3日（金）・épine（レディスファッション／シューズ／バッグ）3月3日（金）・mieya mieya（レディスファッション／アクセサリー）3月3日（金）・EPIMI ÉPIMMY（レディスファッション）3月15日（水）・Fickle Bebe（フィクルべべ レディスファッション）3月15日（水）・ACLENT（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー／雑貨）3月24日（金）・yourmle（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）3月24日（金）・one after another NICE CLAUP（レディスファッション）4月下旬・OLIVE des OLIVE（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー／雑貨）4月下旬・Honey Cinnamon（レディスファッション）2月23日（木）・BUBBLES（レディスファッション）3月3日（金）・MAJESTIC LEGON（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）4月下旬・VOLCAN&APHRODITE（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）2月23日（木）・.KOM（レディスファッション／シューズ／バッグ／アクセサリー）2月25日（土）・PIZZANISTA! SHIBUYA（カフェレストラン）3月3日（金）