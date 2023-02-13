NEO酒場で韓国フェア！サムギョプサル＆屋台料理30種食べ放題飲み放題で3000円 | RBB TODAY

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NEO酒場で韓国フェア！サムギョプサル＆屋台料理30種食べ放題飲み放題で3000円

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NEO酒場 てふてふ上野店 韓国フェア
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　NEO酒場 てふてふ上野店で韓国フェアがスタート。

　大人気のサムギョプサルに、韓国チキンやトッポギなど屋台料理30種が食べ放題に。しかも、120分飲み放題付き（30分前ラストオーダー）で3,000円（税込）とコスパ抜群。

　サムギョプサルは本場韓国の味と、てふてふオリジナルスパイスの2種類の味を楽しめる。

NEO酒場　てふてふ上野店
サムギョプサル＆韓国屋台料理30種食べ飲み放題
住所：東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル 5F
金額：1人3000円（税込）　※金・土・祝前日は+500円
時間：飲み放題120分（30分前ラストオーダー）食べ放題60分制
条件：予約制／前日までの予約
公式サイト
https://irohaueno.owst.jp/
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《山根由佳》
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