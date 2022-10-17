櫻坂46、1周年ライブ映像作品がまもなく発売！限定盤収録の舞台裏映像予告が公開 | RBB TODAY

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櫻坂46、1周年ライブ映像作品がまもなく発売！限定盤収録の舞台裏映像予告が公開

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  • 『1st YEAR ANNIVERSARY LIVE ～with Graduation Ceremony～』通常盤
  • 『1st YEAR ANNIVERSARY LIVE ～with Graduation Ceremony～』完全生産限定盤

　櫻坂46の初映像作品『1st YEAR ANNIVERSARY LIVE ～with Graduation Ceremony～』が19日に発売となる。このたび、完全生産限定盤に収録される映像「Behind the scenes of 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE」の予告編がグループ公式YouTubeチャンネルで公開となった。



　完全生産限定盤にはライブ本編の映像を収めたDISC1とは別にDISC2が付いてくる。「Behind the scenes of 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE」はDISC2に収録される映像で、櫻坂46の1周年を記念したライブの裏側に密着した様子が収められている。リハーサルの様子や休養していた小林由依の復帰、守屋茜・渡辺梨加の卒業セレモニーの準備など、本編では見ることができない貴重な映像を楽しむことができる。

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《松尾》
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