【回線速度】近畿ではeo光がベスト3を独占！約425Mbps平均 | RBB TODAY

インターネット回線の速度計測サービス「RBB SPEEDTEST」の5月の集計結果が発表された。
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今回の結果は、スマホ版ユーザーの集計結果をまとめたもの。5月に5G回線で最速を記録したのは、KDDI（au）で1137.49Mbps。同社の平均速度は、Androidで166.28Mbps、iOSで128.56Mbpsという結果だった。また、NTTドコモは、iPhoneで平均170.53Mbpsという速度を出しており、回線事業者最速となっている。
ほか、スマートフォンで自宅のWi-Fi回線に接続した場合の結果も集計されている。ここでは、NURO光の2Gサービスのランキングへの食い込みが目立つ結果。加えて、KDDIのギガサービスが速いという結果がでているほか、特徴的な点として、近畿地方で、eo光が1位から3位まですべてにランクインするなど圧倒的な強さを誇っている。
【下り回線平均速度】
・KDDI（Android）166.28Mbps 545計測
・KDDI（iOS）128.56Mbps 2926計測
・NTTドコモ（Android）146.97Mbps 237計測
・NTTドコモ（iOS）170.53Mbps 2054計測
・ソフトバンクモバイル（Android）81.71Mbps 5計測
・ソフトバンクモバイル（iOS）148.47Mbps 3097計測
・楽天モバイル（Android）73.86Mbps 62計測
・楽天モバイル（iOS）70.26Mbps 247計測
【キャリア別下り平均速度】
・KDDI 134.48Mbps 3471計測
・NTTドコモ 168.09Mbps 2291計測
・ソフトバンクモバイル 148.37Mbps 3102計測
・楽天モバイル 70.98Mbps 309計測
【Wi-Fi接続時の下り平均速度（固定回線事業者別）※計測数10以上】
●北海道
1位 NURO光G2T（下り2Gbps・契約期間3年） 451.16Mbps 36計測
2位 ぷらら光 164.48Mbps 43計測
3位 NURO光G2V／G2（2Gbps） 145.84Mbps 88計測
●東北
1位 U-NEXT光コラボレーション 169.90Mbps 19計測
2位 KDDIauひかりホーム（最大1Gbps） 134.10Mbps 413計測
3位 NTT東フレッツ光ネクストギガマンション・スマート（最大1Gbps） 119.73Mbps 20計測
●関東
1位 NURO光forマンションM2T（下り2Gbps・契約期間3年） 419.35Mbps 109計測
2位 KDDIauひかり（ホーム5ギガ） 371.57Mbps 714計測
3位 KDDIauひかり（ホーム10ギガ） 308.10Mbps 129計測
●甲信
1位 NTT東西フレッツ光クロス（最大10Gbps） 112.57Mbps 74計測
2位 So-net光コラボレーション160.30Mbps 19計測
3位 eo光（ホームタイプ100Mコース） 98.56Mbps 12計測
●東海
1位 コミュファ光（ホーム10G） 382.95Mbps 159計測
2位 NURO光G2D（下り2Gbps・契約期間2年） 234.95Mbps 21計測
3位 NURO光G2V／G2（2Gbps） 354.52Mbps 172計測
●近畿
1位 eo光（メゾンタイプ10Gコース） 425.91Mbpa 43計測
2位 eo光（ホームタイプ5Gコース） 298.53Mbps 239計測
3位 eo光（ホームタイプ10Gコース） 297.16Mbps 248計測
●中国
1位 NURO光G2T（下り2Gbps・契約期間3年） 184.66Mbps 112計測
2位 NURO光G2D（下り2Gbps・契約期間2年） 161.39Mbps 33計測
3位 KDDIauひかりホーム（最大1Gbps） 155.30Mbps 154計測
●四国
1位 So-net光コラボレーション 298.90Mbps 22計測
2位 KDDIauひかりホーム（最大1Gbps） 160.74Mbps 65計測
3位 ピカラ光ネット 134.96Mbps 223計測
●九州
1位 NURO光G2N（下り2Gbps・契約期間なし） 412.68Mbps 11計測
2位 BBIQマンションタイプ（1Gbpsコース） 242.09Mbps 86計測
3位 NURO光G2T（下り2Gbps・契約期間3年） 202.43Mbps 25計測
●沖縄
1位 KDDIauひかりホーム（最大100Mbps）70.21Mbps 23計測
2位 KDDIauひかりホーム（最大1Gbps） 48.83Mbps 44計測
3位 OCN光 41.82Mbps 31計測