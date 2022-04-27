ケンタッキー、店舗従業員手作りの鎧・兜を着たカーネル像が登場 | RBB TODAY

【PR】※オーディオブックで学習する！『NHKラジオビジネス英語 2022年』 ケンタッキー・フライド・チキンは、29日から店頭で「武者カーネル」を展示する。 同社では、毎年こどもの日を中心に、店頭のカーネル立像に鎧・兜を着せた「武者カーネル」を展示している。「武者カーネル」は各店舗のオリジナル。従業員がアイデアを出し合い、店舗で出る段ボールなどの廃材を使用して、手づくりでつくっているとのこと。鎧・兜のデザインや、パーツの大きさや形など細部までこだわっているという。【2022年「武者カーネル」展示予定店舗】・展示期間：2022年4月29日(金)～5月5日(木) ※店舗によって異なる。・都道府県別北海道 ／アルティモール東神楽店、 イオン上磯店、 イオン北見店、 札幌環状通東店、 札幌元町店宮城県 ／大河原店、 イオンタウン矢本店、 イオン多賀城店、 イオンモール石巻店、 イオンモール新利府北館店、 イオンモール富谷店、 コープ榴ヶ岡店、 セラビ幸町店、 新仙台泉中央店、 長命ヶ丘店、 名取バイパス店山形県 ／イオンモール天童店、 イオンモール三川店、 イオンモール山形南店、 イオン山形北店、 イオン米沢店、 鶴岡ミーナ店福島県 ／会津若松店、 イオンタウン郡山店、 イオン白河店、 鹿島街道いわき店、 鎌田リオンドール店、 郡山西部プラザ店、 福島西インター店、 リオンドール須賀川東店栃木県 ／イオン那須塩原店、 宇都宮アピタ店、 宇都宮西川田店、 大田原店、 佐野店、 ヨークベニマル矢板店群馬県 ／ＳＭＡＲＫ店、 高崎小鳥店、 フレッシュモールあらまき店埼玉県 ／イオン北浦和店、 東浦和店、 東川口店千葉県 ／イトーヨーカドー幕張店、 木更津店、 ショップス市川鬼高店、 蘇我店東京都 ／河辺店、 久米川店、 竹の塚店、 保谷店神奈川県 ／愛川町店、 鎌倉店、 横浜今宿店愛知県 ／稲沢店、 津島店京都府 ／福知山店大阪府 ／池田店、 外環羽曳野店、 上新庄店、 北花田店、 狭山亀の甲店、 第二阪和高石店、 長田中央大通店、 長吉店兵庫県 ／武庫之荘駅前店奈良県 ／大和新庄店和歌山県 ／和歌山ＣＩＴＹ店徳島県 ／フジグラン北島店福岡県 ／北九州徳力店、 那珂川店長崎県 ／長崎ゆめサイト店熊本県 ／イオン天草店、 イオンモール宇城店、 イオンモール熊本店、 熊本大津店、 熊本健軍店、 熊本近見店、 熊本富合店、 熊本浜線バイパス店、 光の森店、 八代松江店大分県 ／パークプレイス大分店、 別府亀川バイパス店宮崎県 ／延岡店、 日向店、 南宮崎店、 都城店、 宮崎高千穂通り店、 宮崎花ケ島店鹿児島県 ／イオン鹿児島店、 イオンタウン姶良店、 伊敷店、 出水店、 指宿店、 鹿児島吉野店、 鹿屋店、 グラード伊集院店、 国分店、 城西店、 川内店、 天文館店、 七ツ島店、 南鹿児島店、 与次郎店沖縄県 ／一日橋店、 糸満店、 浦添店、 小禄店、 サンエーメインプレイス店、 北谷店、 西原坂田店、 パルコシティ店、 パレット久茂地店、 宮古店