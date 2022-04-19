5G通信、ドコモが平均速度最速！自宅Wi-Fi最速はauひかり | RBB TODAY

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イードは、インターネット回線速度計測サービス「RBB SPEEDTEST」における3月の集計結果を発表した。
同サービスには、スマホアプリ版（Android／iOS）とウェブ版が存在するが、今回の結果はスマホ版ユーザーの測定結果を集計したもの。3月の総計測数は277,845件。
【キャリア別の5G通信の下り平均速度】
・KDDI 132.96Mbps 3,922計測
・NTTドコモ 176.71Mbps 2,620計測
・ソフトバンクモバイル 156.54Mbps 3,386計測
・楽天モバイル 78.16Mbps 333計測
まず、5G通信の平均速度では、NTTドコモが176.71Mbpsを記録して、4キャリアのなかでは最速の成績。
【各キャリアの下り最速値（5G）】
KDDI 1039.52Mbps
NTTドコモ 922.49Mbps
ソフトバンクモバイル 1107.13Mbps
楽天モバイル 487.93Mbps
次に、5Gの下り最速値1位は、ソフトバンクの1107.13Mbpsだった。
【キャリア別LTEの平均速度】
・KDDI 55.29Mbps 12,556計測
・NTTドコモ 78.32Mbps 8,033計測
・ソフトバンクモバイル 48.36Mbps 11,813計測
・楽天モバイル 38.37Mbps 3,833計測
さらに、LTE通信では、NTTドコモが78.32Mbpsと最速平均を出している。
1位 KDDI auひかり（ホーム5ギガ） 362.91Mbps 824計測
2位 コミュファ光（5Gホーム） 334.27Mbps 26計測
3位 eo光（ホームタイプ 5Gコース） 327.69Mbps 529計測
4位 コミュファ光（10Gホーム） 299.43Mbps 379計測
5位 NURO光 for マンション M2（下り2Gbps・契約期間なし） 293.79Mbps 20計測
6位 NURO光 for マンション M2T（下り2Gbps・契約期間3年） 284.28Mbps 103計測
7位 NURO光 G2N（下り2Gbps・契約期間なし） 283.49Mbps 23計測
8位 eo光（メゾンタイプ 10Gコース） 267.60Mbps 66計測
9位 eo光（ホームタイプ 10Gコース) 266.45Mbps 239計測
10位 KDDI auひかり（ホーム10ギガ） 254.15Mbps 264計測
ほか、自宅のWi-Fi環境に関するランキングも発表されている。下り速度の最速は「KDDI auひかり ホーム5ギガ」。平均値は362.91Mbpsとなった。