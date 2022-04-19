5G通信、ドコモが平均速度最速！自宅Wi-Fi最速はauひかり | RBB TODAY

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5G通信、ドコモが平均速度最速！自宅Wi-Fi最速はauひかり

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(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
  • (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
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　イードは、インターネット回線速度計測サービス「RBB SPEEDTEST」における3月の集計結果を発表した。

　同サービスには、スマホアプリ版（Android／iOS）とウェブ版が存在するが、今回の結果はスマホ版ユーザーの測定結果を集計したもの。3月の総計測数は277,845件。

【キャリア別の5G通信の下り平均速度】
・KDDI　132.96Mbps　3,922計測
・NTTドコモ　176.71Mbps　2,620計測
・ソフトバンクモバイル　156.54Mbps　3,386計測
・楽天モバイル　78.16Mbps　333計測

　まず、5G通信の平均速度では、NTTドコモが176.71Mbpsを記録して、4キャリアのなかでは最速の成績。

【各キャリアの下り最速値（5G）】
KDDI　1039.52Mbps
NTTドコモ　922.49Mbps
ソフトバンクモバイル　1107.13Mbps
楽天モバイル　487.93Mbps

　次に、5Gの下り最速値1位は、ソフトバンクの1107.13Mbpsだった。

【キャリア別LTEの平均速度】
・KDDI　55.29Mbps　12,556計測
・NTTドコモ　78.32Mbps　8,033計測
・ソフトバンクモバイル　48.36Mbps　11,813計測
・楽天モバイル　38.37Mbps　3,833計測

　さらに、LTE通信では、NTTドコモが78.32Mbpsと最速平均を出している。

1位　KDDI auひかり（ホーム5ギガ）　　362.91Mbps　824計測
2位　コミュファ光（5Gホーム）　334.27Mbps　26計測
3位　eo光（ホームタイプ 5Gコース）　327.69Mbps　529計測
4位　コミュファ光（10Gホーム）　299.43Mbps　379計測
5位　NURO光 for マンション M2（下り2Gbps・契約期間なし）　293.79Mbps　20計測
6位　NURO光 for マンション M2T（下り2Gbps・契約期間3年）　284.28Mbps　103計測
7位　NURO光 G2N（下り2Gbps・契約期間なし）　283.49Mbps　23計測
8位　eo光（メゾンタイプ 10Gコース）　267.60Mbps　66計測
9位　eo光（ホームタイプ 10Gコース)　266.45Mbps　239計測
10位　KDDI auひかり（ホーム10ギガ）　254.15Mbps　264計測

　ほか、自宅のWi-Fi環境に関するランキングも発表されている。下り速度の最速は「KDDI auひかり ホーム5ギガ」。平均値は362.91Mbpsとなった。
《KT》
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