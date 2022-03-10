明治がチーズや油脂類、レトルトカレー、菓子類を値上げ | RBB TODAY

【PICK UP】
明治は、4月1日および5月1日出荷分より順次、家庭用チーズ、家庭用油脂類、市販用レトルトカレー、チョコレート・グミなどの菓子類の価格改定を実施すると発表した。
世界的な需要拡大の影響や生産地の天候不順などの影響により、海外乳原料、カカオ豆、糖類、油脂、農産物といった原材料価格が上昇し続けている。また、原油価格高騰の影響による物流費コストや包装材価格の上昇、エネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状態が続いており、企業努力だけでは吸収しきれない状況から、価格改定実施を決定したという。
【対象商品群】
１家庭用チーズ 20品
２家庭用油脂類等 4品
３市販用レトルトカレー 7品
４チョコレート・グミ他 136品
合計 167品
【改定率】
１家庭用チーズ 希望小売価格5.4～6.7%
２家庭用油脂類等 希望小売価格6.9～7.9%
３市販用レトルトカレー 希望小売価格6.5～7.7%
４チョコレート・グミ他 出荷価格約3％～11％
【改定日】
１家庭用チーズ 2022年4月1日（金）出荷分より
２家庭用油脂類等 2022年4月1日（金）出荷分より
３市販用レトルトカレー 2022年5月1日（日）出荷分より
４チョコレート・グミ他 2022年5月1日（日）出荷分より