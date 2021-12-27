『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』出演アーティスト総勢73組が発表 | RBB TODAY

【PICK UP】
31日23時45分から放送される『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』（TBS系）。このほど、出演アーティスト総勢73組が発表された。
毎年恒例、今年で23回目の放送となる同番組。進行は江藤愛アナウンサー、そしてサブMCは昨年に引き続き、EXITの2人が務める。番組冒頭から「いくぜ！2021 年忘れ激アツメドレー」と題し、ヒット曲でスタート。人気アーティストたちと年越しカウントダウンで盛り上がった後は、「来たぜ！2022 新春激アツメドレー」も展開される。さらに、TikTokで人気の曲をぎゅっと集めたメドレーや、番組の人気企画「名曲ライブ！ライブ！」で人気アーティストたちがハラミちゃんとコラボし名曲カバーを披露。朝5時までのノンストップライブが繰り広げられる。
なお、出演が決まったのは乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、JO1、Perfume、AI、家入レオ、ウマ娘、CHEMISTRY、ゴールデンボンバー、DA PUMP、LiSA、Little Black Dress、緑黄色社会らとなっている。
【出演アーティスト、楽曲一覧】
・AI「アルデバラン」「ハピネス」
・INI「Rocketeer」
・I Don’t Like Mondays. 「美しき世界」
・あかせあかり「恋ノ行方」
・あたらよ「10月無口な君を忘れる」
・家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」
・EXIT「なぁ人類～SUPER STAR」スペシャルメドレー
・＝LOVE「ズルいよ ズルいね」
・ウマ娘「うまぴょい伝説」
・ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」
・AKB48「涙サプライズ！」「根も葉もRumor」「ヘビーローテーション」
・A.B.C-Z「火花アディクション」
・OWV「UBA UBA」「Roar」
・Awesome City Club「勿忘」
・Omoinotake「EVERBLUE」
・上白石萌音「懐かしい未来」
・神はサイコロを振らない「タイムファクター」
・川崎鷹也「カレンダー」「魔法の絨毯」
・Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「のびしろ」
・CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat.mabanua」「My Gift to You」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
・櫻坂46「流れ弾」「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」
・ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」
・saji「ハヅキ」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE／「HEATWAVE」
・JO1「僕らの季節」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
・SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
・Da-iCE「CITRUS」
・TAEKO「Queen Bee」
・DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」「U.S.A.」
・超ときめき宣伝部「すきっ！～超ver～」
・DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」
・DISH// 「沈丁花」「猫」
・中島美嘉「SYMPHONIA」
・なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」
・NEWS「ReBorn」
・Novelbright「seeker」
・乃木坂46「I see...」「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」
・≠ME「まほろばアスタリスク」
・HiHi Jets/ジャニーズJr.「ZENSHIN」
・Perfume「FLASH」「ポリゴンウェイヴ」
・BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」
・ハンブレッダーズ「再生」
・THE BEAT GARDEN「ROMANCE」
・BE:FIRST「Shining One」
・美 少年/ジャニーズJr.「虹の中で」
・BiSH「オーケストラ」
・日向坂46「ってか」「ドレミソラシド」
・平井 大「Stand by me, Stand by you.」「題名のない今日」
・FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」「ちっぽけな勇気」
・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」
・藤原さくら「mother」
・BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」
・フレデリック「オドループ」
・FLOW「DICE」
・変態紳士クラブ「YOKAZE」
・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」「ブルーベリー・ナイツ」
・MAX「TORA TORA TORA 新春スペシャルバージョン」
・松下洸平「あなた」
・MAN WITH A MISSION「yoake」
・三浦大知「EXCITE」「Le Penseur」
・水樹奈々「Red Breeze」
・milet「Fly High」
・MAISONdes「ヨワネハキ feat.和ぬか,asmi」
・モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」
・MORISAKI WIN「パレード - PARADE」
・森山直太朗「花」
・LiSA「明け星」
・Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「透明な世界」
・Little Black Dress「雨と恋心」
・緑黄色社会「Mela!」「Landscape」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
・ハラミちゃん×asmi「未来へ」
・ハラミちゃん×河野 純喜＆與那城 奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」
・ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」