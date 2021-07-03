AAA、グループ史上最大規模の15周年記念ドームツアー振替開催 | RBB TODAY

AAAのドームツアー「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」が、11月26日から振替日程にて開催することが発表された。
昨年1月、デビュー15周年記念ライブの開催と同年末での活動休止を発表していたAAAだったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、ツアーは中止に。今回、その振替公演が11月26日より京セラドーム大阪からスタートすることが決定した。なお、同公演はグループ史上最大規模のドームツアーとなる。公演スケジュールは次の通り。
【公演スケジュール】
・2021年11月26日（金） 【大阪】京セラドーム大阪 開場14:30/開演17:00
・2021年11月27日（土） 【大阪】京セラドーム大阪 開場14:30/開演17:00
・2021年11月28日（日） 【大阪】京セラドーム大阪 開場13:30/開演16:00
・2021年12月4日（土） 【愛知】バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:30/開演17:00
・2021年12月5日（日） 【愛知】バンテリンドーム ナゴヤ 開場13:30/開演16:00
・2021年12月11日（土） 【東京】東京ドーム 開場14:30/開演17:00
・2021年12月12日（日） 【東京】東京ドーム 開場13:30/開演16:00
・2021年12月13日（月） 【東京】東京ドーム 開場14:30/開演17:00
・2021年12月17日（金） 【福岡】福岡PayPayドーム 開場14:30/開演17:00
・2021年12月18日（土） 【福岡】福岡PayPayドーム 開場14:30/開演17:00
・2021年12月19日（日） 【福岡】福岡PayPayドーム 開場13:30/開演16:00
・2021年12月25日（土） 【北海道】札幌ドーム 開場14:30/開演17:00