『HEY!HEY!NEO!』4月10日放送！NiziU・EXILE・櫻坂46ら登場 | RBB TODAY

4月10日21時からは、ダウンタウンがMCを務める音楽バラエティー番組『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』（フジテレビ系）が放送される。
『HEY!HEY!NEO!』は、1994年から2012年に放送された『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』のスピンオフ番組として2015年より不定期で放送。昨年8月1日放送回に続き、今回もゴールデン・プライム帯での放送が決定。今回登場するアーティストは、EXILE、櫻坂46、JO１、DISH//、NiziU、Novelbright、HiHi Jets/ジャニーズJr.、美 少年/ジャニーズJr.、マカロニえんぴつの9組。
デビュー20周年イヤーを迎えるEXILEは、「PARADOX」をテレビ初パフォーマンス。櫻坂46は「BAN」、JO1は「Born To Be Wild」、DISH//はテレビ初披露となる「No.1」、NiziUは「Poppin' Shakin'」、Novelbrightは「ツキミソウ」、HiHi Jets、美 少年は「HiHi Jets＆美 少年ジャニーズ名曲メドレー」、マカロニえんぴつは「はしりがき」を歌唱する。