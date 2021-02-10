「TGC 2021 S/S」メインモデルに乃木坂46・櫻坂46・日向坂46メンバー多数！ゲストに上白石萌歌も | RBB TODAY

2月28日にオンライン開催される「第32回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2021 SPRING/SUMMER」の追加出演者（第3弾）が発表された。
まずは、メインモデルに、乃木坂46から梅澤美波、遠藤さくら、齋藤飛鳥、松村沙友理、山下美月。櫻坂46から小林由依、土生瑞穂、藤吉夏鈴、森田ひかる、山﨑天、渡辺梨加、渡邉理佐。日向坂46から加藤史帆、金村美玖、小坂菜緒、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高本彩花の出演が決定。
さらに、ゲストとして女優・上白石萌歌、恒松祐里、吉川愛が登場。最新ファッションでランウェイを彩る。なお、現時点で発表されている出演者一覧は、次の通り。
【「第32回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2021 SPRING/SUMMER」出演者一覧】
◇メインモデル
朝比奈彩、嵐莉菜、アリアナさくら、飯豊まりえ、池田エライザ、池田美優、石川恋、梅澤美波（乃木坂46）、江井櫻子、江野沢愛美、emma、愛花、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、岡本夏美、楓、香川沙耶、加藤史帆（日向坂46）、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、久間田琳加、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依（櫻坂46）、小室安未、紺野彩夏、雑賀サクラ、齋藤飛鳥（乃木坂46）、齊藤京子（日向坂46）、佐々木久美（日向坂46）、佐々木美玲（日向坂46）、新川優愛、鈴木愛理、鈴木ゆうか、高本彩花（日向坂46）、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、出口夏希、利水つばさ、トラウデン直美、中条あやみ、永瀬莉子、菜波、Niki、生見愛瑠、土生瑞穂（櫻坂46）、福原遥、藤井夏恋、藤井サチ、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、マギー、松村沙友理（乃木坂46）、宮野陽名、森田ひかる（櫻坂46）、山﨑天（櫻坂46）、山下美月（乃木坂46）、横田真悠、渡辺梨加（櫻坂46）、渡邉理佐（櫻坂46）他
◇モデル
原田都愛（Girls）他
◇ゲスト
一ノ瀬颯、井手上漠、上白石萌歌、高橋文哉、恒松祐里、バンダリ亜砂也、福本莉子、水沢林太郎、宮世琉弥、吉井添、吉川愛 他