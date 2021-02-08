押井守総監督の最新作「ぶらどらぶ」2月14日より本編配信スタート！ | RBB TODAY

『ぶらどらぶ』は、『機動警察パトレイバー』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』などで知られる押井守が原作・脚本・総監督、そして西村純二が監督を務め、『うる星やつら』以来のタッグで制作する新作シリーズアニメだ。
本作の主人公である、重度の献血マニアの女子高生・絆播貢（ばんばみつぐ）は、足繁く献血車に通っては看護師に邪険に扱われる日々。
そんなある日、貢は献血車で外人（？）の美少女と遭遇する。青白く今にも倒れそうな彼女は血を抜かれそうになった瞬間、豹変して献血車を破壊。意識を失った少女を、貢はなんとなくの勢いで保護して家に連れ帰ることにして……。
今回、『ぶらどらぶ』本編第1夜～第6夜が、2月14日0時からABEMA、Amazon Prime Video、dアニメストア、Hulu、U-NEXTほか各配信プラットフォームにて一挙配信決定。
これを記念して、各キャラクターの設定資料や初期イメージスケッチなど、未公開秘蔵資料を収録した「ぶらどらぶ解体新書」も3月5日に発売決定。現在予約を受け付けている。
『ぶらどらぶ』
■ 見放題配信
ABEMA / Amazon Prime Video / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / FOD / Hulu / J:COMオンデマンド / milplus / TELASA / TSUTAYA TV / U-NEXT / あにてれ / アニメ放題 / バンダイチャンネル / ひかり TV / ふらっと動画
■ レンタル配信
Amazon Prime Video / DMM.com / FOD / GYAO!ストア / Google Play
/ HAPPY!動画 / J:COMオンデマンド / milplus / music.jp / Rakuten TV / TELASA / TSUTAYA TV/ VIDEX / YouTube（レンタル ）/ ゲオ TV / ニコニコチャンネル / バンダイチャンネル / ひかり TV / ビデオマーケット / ムービーフル Plus
※英字・５０音順、敬称略。
※今後配信先が追加されましたら、 「ぶらどらぶ」公式ホームページ でお知らせします 。
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※英字・５０音順、敬称略。
※今後配信先が追加されましたら、 「ぶらどらぶ」公式ホームページ でお知らせします 。
（C）2020 押井守／いちごアニメーション