乃木坂46、新シングル『僕は僕を好きになる』収録楽曲などが明らかに！ | RBB TODAY

来年1月27日にリリースされる乃木坂46の26枚目シングル『僕は僕を好きになる』。このほど、第2弾商品概要として収録楽曲が公式サイトで発表された。
すでに音楽番組などでのパフォーマンスで、ファンの間でも浸透している表題曲「僕は僕を好きになる」。この他シングルにはオンラインゲーム『荒野行動』のCMソングに起用されているコラボソング「Wilderness world」や、『ライオンスペシャル 第40回全国高等学校クイズ選手権』（日本テレビ）の応援ソング「明日がある理由」、ライブ生配信で初披露されたアンダー楽曲の「口ほどにもないKISS」、そして四期生楽曲の「Out of the bule」。さらに、自身初のソロ曲となり、ミュージックビデオでグループからの卒業を発表した堀未央奈のソロ曲「冷たい水の中」など11月から年末にかけて怒涛の勢いで発表された楽曲が収録される。
なお、通常盤に収録される1曲だけが未だに謎のベールに包まれている。何かしらの仕掛けが考えられているのか、今後の発表が待たれる。
■乃木坂46 26thシングル「僕は僕を好きになる」 2021年1月27日（水）発売
【初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤】
＜Type-A＞
M1:「僕は僕を好きになる」（26thシングル 選抜メンバー）
M2:「明日がある理由」（秋元真夏、生田絵梨花、岩本蓮加、北野日奈子、梅澤美波、遠藤さくら、大園桃子、賀喜遥香、久保史緒里、齋藤飛鳥、新内眞衣、高山一実、筒井あやめ、星野みなみ、堀未央奈、松村沙友理、山下美月、与田祐希）
M3:「Wilderness world」（26thシングル選抜）
M4:「僕は僕を好きになる」～off vocal ver.～
M5:「明日がある理由」～off vocal ver.～
M6:「Wilderness world」～off vocal ver.～
★特典映像（Blu-ray）
「僕は僕を好きになる」Music Video
「Wilderness world」Music Video
※その他、特典映像あり
＜Type-B＞
M1:「僕は僕を好きになる」
M2:「明日がある理由」
M3:「口ほどにもないKISS」（26thシングル アンダーメンバー）
M4:「僕は僕を好きになる」～off vocal ver.～
M5:「明日がある理由」～off vocal ver.～
M6:「口ほどにもないKISS」～off vocal ver.～
★特典映像（Blu-ray）
「僕は僕を好きになる」Music Video
「口ほどにもないKISS」Music Video
※その他、特典映像あり
＜Type-C＞
M1:「僕は僕を好きになる」
M2:「明日がある理由」
M3:「冷たい水の中」（堀未央奈ソロ）
M4:「僕は僕を好きになる」～off vocal ver.～
M5:「明日がある理由」～off vocal ver.～
M6:「冷たい水の中」～off vocal ver.～
★特典映像（Blu-ray）
「僕は僕を好きになる」Music Video
「冷たい水の中」Music Video
※その他、特典映像あり
＜Type-D＞
M1:「僕は僕を好きになる」
M2:「明日がある理由」
M3:「Out of the blue」（4期生メンバー）
M4:「僕は僕を好きになる」～off vocal ver.～
M5:「明日がある理由」～off vocal ver.～
M6:「Out of the blue」～off vocal ver.～
★特典映像（Blu-ray）
「僕は僕を好きになる」Music Video
「Out of the blue」Music Video
※その他、特典映像あり
☆初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤 共通封入特典
（1）「全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券」1枚
（2）「乃木坂46メンバー生写真」1枚（全メンバー44名×4パターン / 全176種のうち1枚ランダム封入）
【通常盤】（CDのみ）
M1:「僕は僕を好きになる」
M2:「明日がある理由」
M3:後日、詳細発表
M4:「僕は僕を好きになる」～off vocal ver.～
M5:「明日がある理由」～off vocal ver.～
M6:M3～off vocal ver.～
★特典映像及び封入特典なし