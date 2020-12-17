キハチ 青山本店、“おうち時間”豪華に彩る年末年始限定テイクアウトメニュー | RBB TODAY

年末年始のみ発売されるKIHACHIバラエティセット「LUXE」は、鮑のガーリックバター焼き、ぶつ切りスモークチキンのロースト レモン添え、フォワグラを添えた栗のクレームブリュレ、手長海老の銀杏ソースなど、同店自慢の料理が一度に楽しめるスペシャルメニュー。
また、「オマール海老のキハチ特製スパイス焼き」や「肉料理の盛り合わせ」など、お正月のおうち時間を贅沢に彩る料理の数々もテイクアウトメニューとして並ぶ。なお、いずれのメニューもエリア限定でデリバリーにも対応する。
【キハチ 青山本店 年末年始限定のテイクアウトメニュー】
・KIHACHIバラエティセット「LUXE」 2人前 6,000円／4人前11,000円
・Kオマール海老のキハチ特製スパイス焼き（テール2本） 2,600円
・K雲丹とポルチーニ茸のクリームスパゲッティ 2,300円
・Kオマール海老と魚介のトマトソーススパゲッティ 3,200円
・K肉料理3種盛り合わせ 2人前（伊達鶏、豚肉、国産牛肉 各100g） 4,000円
・K肉料理3種盛り合わせ 4人前（伊達鶏、豚肉、国産牛肉 各200g） 7,500円
・K国産牛ロース肉のロースト 200g 5,600円