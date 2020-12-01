タワレコ年間チャートが発表！各部門で1位に輝いたのは......？ | RBB TODAY

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タワーレコードは、2020年の年間チャート（邦楽アルバムTOP20、邦楽シングルTOP10、洋楽アルバム TOP10）を発表した。
邦楽アルバム TOP20は、米津玄師の『STRAY SHEEP』が年間チャート1位を獲得。2位は嵐の『This is 嵐』、3位はKing & Princeの『L&』という結果になっている。一方、邦楽シングル部門は1月にジャニーズ事務所から新たに2組同時デビューを果たした SixTONES とSnow Man のデビューシングル「Imitation Rain／D.D.」が首位に。以降、2位にはSnow Man「KISSIN’ MY LIPS/Stories」、3位にはJO1「PROTOSTAR」がつけている。
また洋楽アルバム部門では、昨年度のグラミー賞で主要4部門受賞を果たし
た Billie Eilishのデビュー・アルバム『When We All Fall Asleep，Where Do We Go?』が1位獲得。その他、部門別の順位詳細は次の通りとなっている。
【タワーレコード「2020 ベストセラーズ」邦楽アルバム TOP20】
1 米津玄師 STRAY SHEEP
2 嵐 This is 嵐
3 King & Prince L&
4 King Gnu CEREMONY
5 ジャニーズ WEST W trouble
6 JO1 The STAR
7 すとぷり すとろべりーねくすとっ!
8 すとぷり Strawberry Prince
9 Sexy Zone POP × STEP!?
10 BiSH FOR LiVE -BiSH BEST11 NEWS STORY
12 日向坂 46 ひなたざか
13 木村拓哉 Go with the Flow
14 MAN WITH A MISSION MAN WITH A "BEST" MISSION
15 あいみょん おいしいパスタがあると聞いて
16 BiSH LETTERS
17 Kis-My-Ft2 To-y2
18 欅坂 46 永遠より長い一瞬 ～あの頃、確かに存在した私たち～
19 ヨルシカ 盗作
20 藤井風 HELP EVER HURT NEVER
【タワーレコード「2020 ベストセラーズ」邦楽シングル TOP10】
1 SixTONES/Snow Man Imitation Rain/D.D.
2 Snow Man KISSIN’ MY LIPS/Stories
3 JO1 PROTOSTAR
4 SixTONES NAVIGATOR
5 JO1 STARGAZER
6 SixTONES NEW ERA
7 King & Prince Mazy Night
8 Twenty★Twenty smile
9 嵐 カイト
10 関ジャニ∞ Re:LIVE
【タワーレコード「2020 ベストセラーズ」洋楽アルバム TOP10】
1 Billie Eilish When We All Fall Asleep，Where Do We Go?
2 Green Day Father Of All…
3 Lady Gaga Chromatica
4 Ozzy Osbourne Ordinary Man
5 Taylor Swift folklore
6 Norah Jones Pick Me Up Off The Floor
7 The 1975 Notes on a Conditional Form
8 The Strokes The New Abnormal
9 Bon Jovi 2020
10 Bob Dylan Rough and Rowdy Ways