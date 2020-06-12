プレイステーション5の本体デザイン発表！ディスクドライブあり＆なしの2モデル構成 | RBB TODAY

披露されたデザインは、2トーンの色使いが印象的なもの。PS5は2種類のモデルが用意されることも明かされており、1つはUltra HD Blu-rayディスクドライブを備えたスタンダードモデル、もう1つはディスクドライブがないデジタル・エディションとなる。また、イベントではPS5の新作タイトルも発表。タイトル数は28。独占タイトルには、スパイダーマンシリーズ新作「Marvel’sSpider-Man Miles Morales」や、「バイオハザード8」なども展開される。なお、タイトル一覧は下記の通り。
周辺機器も充実。PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット は、3Dオーディオに対応。メディアリモコンは、内蔵マイクを搭載し、映画やストリーミングサービスの、より手軽な操作が可能となる。DualSense充電スタンドは、DualSenseワイヤレスコントローラーが2つ同時に充電可能。
同社のジム・ライアンCEOは、「PS5が実現する世界はより豊かで美しく、想像を超えるような五感に訴えかける体験と、もはやロード時間とは言えないほどの圧倒的なスピードで、今まで以上にシームレスで卓越したゲーム体験をお届けできることでしょう」と自信を示した。
【SIE ワールドワイド・スタジオおよびパートナー会社制作の PS5 タイトル】
・Astro’s Playroom （JAPAN スタジオ）
・Demon’s Souls （Bluepoint Games / JAPAN スタジオ）
・Destruction All Stars（Lucid Games / XDEV）
・グランツーリスモ７ （ポリフォニー・デジタル）
・Horizon Forbidden West （Guerrilla Games）
・Marvel’s Spider-Man Miles Morales （Insomniac Games）
・Ratchet & Clank: Rift Apart （Insomniac Games）
・Returnal （Housemarque / XDEV）
・Sackboy A Big Adventure （Sumo Digital / XDEV）
【ソフトウェアメーカーによるPS5タイトル】
・Bugsnax （Young Horses）
・DEATHLOOP （Bethesda）
・Ghostwire: Tokyo （Bethesda）
・Godfall （Gearbox Publishing / Counterplay Games）
・Goodbye Volcano High （KO-OP）
・Grand Theft Auto V 、GTAオンライン （Rockstar Games）
・ヒットマン3 （IO Interactive）
・JETT : The Far Shore （Superbrothers）
・Kena: Bridge of the Spirits （Ember Lab）
・Little Devil Inside （Neostream Interactive）
・NBA 2K21 （2K, Visual Concepts）
・Oddworld Soulstorm （Oddworld Inhabitants）
・Pragmata （Capcom）
・Project Athia（Square Enix / Luminous Productions）
・バイオハザード8 （Capcom）
・Solar Ash （Annapurna Interactive / Heart Machine）
・Stray （Annapurna / Blue Twelve Studio）
・Tribes of Midgard （Gearbox Publishing / Norsfell）
・The Pathless （Annapurna Interactive / Giant Squid）