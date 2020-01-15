【1月15日誕生日の芸能人】吉岡里帆、石原良純、田中真弓…… | RBB TODAY

吉岡の他にも田中真弓、石原良純、加藤美南（NMB48）が今日誕生日だ。
■声優・田中真弓（たなかまゆみ）
生年月日：1月15日
プロフィール：https://www.aoni.co.jp/actress/ta/tanaka-mayumi.html
■タレント・石原良純（いしはらよしずみ／58歳）
生年月日：1962年1月15日
プロフィール：http://www.ishihara-yoshizumi.com/profile.html
■女優・吉岡里帆（よしおかりほ／27歳）
生年月日：1993年1月15日
プロフィール：https://www.ateam-japan.com/ateam/yoshiokariho/
ブログ：https://ameblo.jp/yoshi-rihorihoriho/
Instagram：https://www.instagram.com/riho_yoshioka
■NMB48・加藤美南（かとうみなみ／21歳）
生年月日：1999年1月15日
プロフィール：https://ngt48.jp/profile/detail/105
Twitter：https://twitter.com/katominami0115
Instagram：http://instagram.com/katominami_ngt48
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