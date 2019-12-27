【12月27日誕生日の芸能人】テリー伊藤、Juice=Juice・稲場愛香、竹原ピストル…… | RBB TODAY

テリーの他にも藤井尚之（元チェッカーズ）、橘高文彦（筋肉少女帯）、竹原ピストル、桜 稲垣早希、横田美紀、岡田龍太郎、稲場愛香（Juice=Juice）が今日誕生日だ。
■タレント・テリー伊藤（てりーいとう／70歳）
生年月日：1949年12月27日
プロフィール：http://www.loco-motion.net/terry.html
■元チェッカーズ・藤井尚之（ふじいなおゆき／55歳）
生年月日：1964年12月27日
プロフィール：http://naoyukifujii.net/bio
■筋肉少女帯・橘高文彦（きつたかふみひこ／54歳）
生年月日：1965年12月27日
プロフィール：https://eplus.jp/sys/web/king-show/index.html#b04
■ミュージシャン・竹原ピストル（たけはらぴすとる／43歳）
生年月日：1976年12月27日
プロフィール：http://www.office-augusta.com/pistol/profile.html
■お笑いタレント・桜 稲垣早希（さくら いながきさき／36歳）
生年月日：1983年12月27日
プロフィール：https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=2885
Twitter：https://twitter.com/InagakiGelion
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCQkSmfjLdzcKA95jJwAYbSA
■女優・横田美紀（よこたみき／30歳）
生年月日：1989年12月27日
プロフィール：http://www.horiagency.co.jp/talent/yokota/
ブログ：https://ameblo.jp/yokota-miki
■俳優・岡田龍太郎（おかだりゅうたろう／26歳）
生年月日：1993年12月27日
プロフィール：http://kdash.jp/kdash/profile/archives/34
ブログ：https://ameblo.jp/okada-ryutaro/
Twitter：https://twitter.com/RyutaroOkada
Instagram：https://www.instagram.com/ryutarookada_official/
■Juice=Juice・稲場愛香（いなばまなか／22歳）
生年月日：1997年12月27日
プロフィール：http://www.helloproject.com/juicejuice/profile/manaka_inaba/
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