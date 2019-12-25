【12月25日誕生日の芸能人】武井咲、笑い飯哲夫、田中美和子 | RBB TODAY

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【12月25日誕生日の芸能人】武井咲、笑い飯哲夫、田中美和子

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武井咲《撮影　稲葉九》
  • 武井咲《撮影　稲葉九》
　12月25日は女優・武井咲の26歳の誕生日だ。モデルとしてデビューし現在は女優としてCMやドラマ、映画で活躍する武井。2020年にはヒロインを務める人気実写映画『るろうに剣心』の最終章2作が7月、8月に公開されることが決定している。また、プライベートでは2017年にEXILEのTAKAHIROと結婚し、昨年3月に第1子女児を出産した。


　武井の他にも田中美和子、中西哲夫（笑い飯）が今日誕生日だ。

■フリーアナウンサー・田中美和子（たなかみわこ／52歳）
生年月日：12月25日
プロフィール：https://mixzone.co.jp/announcer/detail?id=5

■笑い飯・中西哲夫（なかにしてつお／45歳）
生年月日：1974年12月25日
プロフィール：https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=95
Twitter：https://twitter.com/waraitetsuo

■女優・武井咲（たけいえみ／26歳）
生年月日：1993年12月25日
プロフィール：http://www.oscarpro.co.jp/talent/takei/pro.html

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《松尾》

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