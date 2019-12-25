【12月25日誕生日の芸能人】武井咲、笑い飯哲夫、田中美和子 | RBB TODAY

武井の他にも田中美和子、中西哲夫（笑い飯）が今日誕生日だ。
■フリーアナウンサー・田中美和子（たなかみわこ／52歳）
生年月日：12月25日
プロフィール：https://mixzone.co.jp/announcer/detail?id=5
■笑い飯・中西哲夫（なかにしてつお／45歳）
生年月日：1974年12月25日
プロフィール：https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=95
Twitter：https://twitter.com/waraitetsuo
■女優・武井咲（たけいえみ／26歳）
生年月日：1993年12月25日
プロフィール：http://www.oscarpro.co.jp/talent/takei/pro.html
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