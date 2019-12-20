【12月20日誕生日の芸能人】ブリリアン・コージ、BUMP OF CHICKEN・増川弘明、AKB48・道枝咲 | RBB TODAY

コージの他にも増川弘明（BUMP OF CHICKEN）、道枝咲（AKB48）の誕生日だ。
■BUMP OF CHICKEN・増川弘明（ますかわひろあき／40歳）
生年月日：1979年12月20日
プロフィール：http://www.bumpofchicken.com/profile/
■ブリリアン・徳田浩至（とくだこうじ／32歳）
生年月日：1987年12月20日
プロフィール：https://www.watanabepro.co.jp/mypage/4000084/
Twitter：https://twitter.com/koji_brillian
■AKB48・道枝咲（みちえださき／16歳）
生年月日：2003年12月20日
プロフィール：https://www.akb48.co.jp/about/members/detail.php?mid=1021
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