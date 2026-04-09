松田聖子のオールナイトニッポンPremium放送決定！8言語で過去番組のトークも放送 | RBB TODAY

松田聖子がニッポン放送のラジオ特別番組『松田聖子のオールナイトニッポンPremium』（ニッポン放送）のパーソナリティを務めることが明らかになった。放送は4月26日（日）19時30分から21時30分。

松田聖子とニッポン放送・オールナイトニッポンとの関わりは深く、歌手デビュー前の1979年11月に『ザ・パンチ・パンチ・パンチ』（ニッポン放送）のパーソナリティとして登場。1980年1月からレギュラー出演がスタートし、その後も『松田聖子 夢で逢えたら』や『愛にくちづけ』などのレギュラー番組に出演。2015年から2018年には『オールナイトニッポンMUSIC10』（ニッポン放送）で月1回のレギュラーパーソナリティを務めた。

今回の特別番組では、2月22日に韓国・仁川のインスパイア・アリーナで開催されたデビュー45周年記念の初韓国公演のエピソードや、今年のコンサートツアーへの意気込みを語る。リスナーからの質問・メッセージ・リクエストにも応える内容となっている。

注目の特別企画として、ニッポン放送が開発した音声多言語翻訳ツール「リングイイネ！」とのコラボが実現する。同ツールはパーソナリティ本人の声質・雰囲気を保持したまま英語・中国語・韓国語など8言語に音声変換が可能で、過去の番組でのトークを松田聖子の声を活かしたまま他国の言語に変換して届ける。

松田聖子は次のようにコメントしている。「2026年4月、新年度のスタートとして、『松田聖子のオールナイトニッポンPremium』で、リスナーの皆様とご一緒できることを、とても幸せに思います。特別企画もご用意しました。皆様に楽しんでいただける番組にできますよう精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします」。